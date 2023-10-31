Ситуація на фронті, власне виробництво зброї, безпека Одещини: Зеленський провів засідання Ставки

Про це український лідер повідомив у Telegram.

"Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота зернового коридору. Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту", - написав він.

Учасники засідання заслухали доповіді командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Також ішлося про безпеку Одещини, а саме захист людей, енергетичних об’єктів і портової інфраструктури. Учасники засідання зійшлися на думці щодо необхідності посилення регіональної системи ППО. Згадали й про посилення ППО у прифронтових і прикордонних регіонах.

"Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля", - зазначив Зеленський.

Окрім того, учасники обговорили нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів стандарту НАТО. Не обійшли увагою й графіки постачання від партнерів. На засіданні з цього питання виступили міністр оборони України Рустем Умєров і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Що відомо про власне виробництво зброї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий 2022 рік.

Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.

Також в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.

Наприкінці серпня Зеленський повідомляв, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км.