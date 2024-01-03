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Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів

3 січня, 2024 середа
13:37
Економіка Денис Шмигаль

Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2023 році зросли втричі. Цьогоріч Україна планує наростити їх у шість разів

Про це на засіданні уряду 3 січня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у 2023 році Україна залучила $42,6 млрд зовнішнього фінансування. З них 27% – це грантові кошти. Потреби на цей рік становлять понад $37 млрд, і Україна розраховує на допомогу партнерів.

Водночас Україна підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові, зазначив Шмигаль. За його даними, понад 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року.

"Усі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більш як 265 млрд грн – на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", - повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що з 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросла до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну. Прожитковий мінімум зріс до 2 920 грн, а мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн.

"У планах – індексація пенсій із 1 березня", - зазначив очільник уряду.

Що відомо про власне виробництво зброї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.

Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні 2022 року.

Окрім того, в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.

Наприкінці серпня минулого року президент Зеленський повідомляв, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км.

Наприкінці жовтня минулого року на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача учасники обговорили нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів стандарту НАТО.

Україна
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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