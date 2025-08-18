Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде

Юлія Юліна
18 серпня, 2025 понедiлок
16:55
Війна з Росією на фото Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що чисельність армії після війни не буде різко зменшено. Також Україна обговорює з партнерами можливість її спільного фінансування

Зміст

Про це посадовець сказав під час презентації програми дій уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Після завершення війни Росія ще довгий час, можливо, завжди, буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є сильні наші Збройні Сили, Сили безпеки й оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені й добре фінансовані", - заявив Шмигаль.

За його словами, Україна обговорює з партнерами, якою буде її армія після війни.

"Перше - вона має бути контрактною і професійною. Друге - вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде не швидким", - сказав міністр.

При цьому чисельність армії ще не визначено. Це може бути як 1 млн військових, так і 800 тис.

Уряд планує до кінця 2026 року щомісяця забезпечувати виконання норм із комплектування війська: укладати 3,5 тис. контрактів з українськими добровольцями через систему рекрутингу, 1 тис. — з іноземцями та особами без громадянства, а також мобілізувати 2,5 тис. громадян України безпосередньо до військових частин.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Денис Шмигаль
