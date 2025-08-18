Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що чисельність армії після війни не буде різко зменшено. Також Україна обговорює з партнерами можливість її спільного фінансування
Про це посадовець сказав під час презентації програми дій уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Після завершення війни Росія ще довгий час, можливо, завжди, буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є сильні наші Збройні Сили, Сили безпеки й оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені й добре фінансовані", - заявив Шмигаль.
За його словами, Україна обговорює з партнерами, якою буде її армія після війни.
"Перше - вона має бути контрактною і професійною. Друге - вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде не швидким", - сказав міністр.
При цьому чисельність армії ще не визначено. Це може бути як 1 млн військових, так і 800 тис.
Уряд планує до кінця 2026 року щомісяця забезпечувати виконання норм із комплектування війська: укладати 3,5 тис. контрактів з українськими добровольцями через систему рекрутингу, 1 тис. — з іноземцями та особами без громадянства, а також мобілізувати 2,5 тис. громадян України безпосередньо до військових частин.
- У липні нардеп Веніславський казав, що в Україні щомісяця мобілізують до 30 тис. людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе