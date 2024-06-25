Сили оборони проводять контратаки біля Липців, - депутат Харківської міськради Ревчук

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Бойові дії біля Липців тривають. Ситуація складається на нашу користь. Звісно, ні про які прориви противника вже не йдеться. Сили оборони проводять успішні контратаки в районі населеного пункту. Майже вся Україна певно вже бачила кадри, як біля Липців взяли в полон росіянина. За його словами, всі посадки біля Липців просто всіяні знищеними російськими окупантами", - розповів Ревчук



Депутат наголосив, що територія Харківщини буде звільнена від окупаційної армії.



"Я маю надію, що ми зможемо звільнити захоплену ворогом територію Харківщини. Втім, нам потрібно думати не лише про кордон Харківської області, а й про те, як створити безпечну зону для наших громадян. Це стосується як Харкова, так і маленьких містечок та селищ Харківщини", - додав він.

22 червня стало відомо, що російська окупаційна армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області. Причиною цього стала втрата їхньої боєздатності