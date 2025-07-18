Сили оборони України роблять усе для того, щоб відбити окуповані території Сумщини, - "Сталевий кордон" (ВИПРАВЛЕНО)
Підрозділи Державної прикордонної служби України в складі Сил Оборони відбили чотири ворожі штурми на Сумщини, втім, для звільнення території від ворога потрібен час, сьогодні ворожі сили на цій ділянці фронту зупинені
Про це в етері Еспресо начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Сьогодні підрозділи 15 мобільного прикордонного загону в складі Сил Оборони роблять усе можливе, щоб знищити ворога. Втім, умови на цій ділянці фронту, особливо тип місцевості, не дозволяють швидко рухатись", - розповів Шевцов.
Речник додав, всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій на Сумщині, повністю зруйновані.
"Активні бойові дії тривають в межах Хотінської та Юнаківської територіальних громад. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків не лишилось, лише одні руїни", - додав він.
Новина виправлена о 20:45 на запит коментатора.
- Протягом доби 17 липня на російсько-українському фронті зафіксували 180 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурм агресора.
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