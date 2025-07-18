Сили оборони України роблять усе для того, щоб відбити окуповані території Сумщини, - "Сталевий кордон" (ВИПРАВЛЕНО)

Про це в етері Еспресо начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Сьогодні підрозділи 15 мобільного прикордонного загону в складі Сил Оборони роблять усе можливе, щоб знищити ворога. Втім, умови на цій ділянці фронту, особливо тип місцевості, не дозволяють швидко рухатись", - розповів Шевцов.

Речник додав, всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій на Сумщині, повністю зруйновані.

"Активні бойові дії тривають в межах Хотінської та Юнаківської територіальних громад. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків не лишилось, лише одні руїни", - додав він.

Новина виправлена о 20:45 на запит коментатора.