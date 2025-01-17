Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку росіян на Білгородщині
У четвер, 16 січня, Сили оборони України в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. За даними Генштабу, припинила функціонування радіолокаційна станція 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі.
Українські ракетники також відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.
- Сили оборони в ніч на 16 січня уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Російські медіа також писали про атаку БПЛА на Тамбовську область..
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