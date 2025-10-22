Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані

Про це повідомляє Генштаб.

Зокрема, у республіці Мордовія зафіксовано вибухи на Саранському машинобудівному заводі — підприємстві, яке виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та вузли ініціювання.

Також уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані: за даними Генштабу, влучання припало в одну з переробних установок. Завод забезпечує пальним і зберігає його для потреб Каспійського флоту, зокрема для заправки військових суден. Річний обсяг переробки — до 1 млн тонн.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Сили оборони заявляють, що продовжуватимуть заходи з послаблення військово-економічної бази РФ, щоб змусити її припинити агресію проти України.