Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці стратегічних об’єктів на території Росії в межах заходів із послаблення воєнно-економічного потенціалу агресора
Про це повідомляє Генштаб.
Зокрема, у республіці Мордовія зафіксовано вибухи на Саранському машинобудівному заводі — підприємстві, яке виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та вузли ініціювання.
Також уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані: за даними Генштабу, влучання припало в одну з переробних установок. Завод забезпечує пальним і зберігає його для потреб Каспійського флоту, зокрема для заправки військових суден. Річний обсяг переробки — до 1 млн тонн.
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Сили оборони заявляють, що продовжуватимуть заходи з послаблення військово-економічної бази РФ, щоб змусити її припинити агресію проти України.
- У вівторок, 21 жовтня, Сили оборони завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Брянському хімічному заводу, який виготовляв паливо для ракет, якими Росія обстрілювала Україну.
