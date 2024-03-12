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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили 22 атаки на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському ворог 19 разів намагався прорвати захист ЗСУ

12 березня, 2024 вiвторок
20:15
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби, 12 березня, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати позиції Сил оборони на семи напрямках. Найбільше - на Авдіївському та Новопавлівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 березня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Солдатське, Попівка, Лугівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Сеньківка, Хрінівка, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Суходіл, Малушине, Павлівка, Краснопілля, Попівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та районах населених пунктів Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 15 населених пунктів, серед них місто Херсон та Хрещенівка, Дудчани, Берислав, Станіслав Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, артилерійському засобу та 2 засобах ППО противника.

  • Протягом минулої доби, 11 березня, на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, але ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 910 військових РФ.
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