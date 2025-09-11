Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Українські Збройні сили 11 вересня відкинули російських окупантів поблизу Володимирівки та Шахового в Донецькій області
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового", – йдеться в матеріалі.
Водночас росіяни просунулися у Серебрянському лісництві, поблизу Полтавки та Паньківки.
фото: DeepState/скріншот
- 8 вересня Сили оборони України зачистили від росіян Володимирівку Волноваського району Донецької області, а також звільнили село Зарічне.
