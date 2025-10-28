Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
Станом на 28 жовтня Сили оборони України відкинули російські війська поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового", - йдеться у повідомленні.
Противник просунувся поблизу Звірового Покровського району на Донеччині та Степової Новосілки Куп’янського району на Харківщині.
фото: deepstatemap
фото: deepstatemap
фото: deepstatemap
- Українські військові станом на 24 жовтня відкинули противника на Добропільському напрямку поблизу Кучерового Яру.
