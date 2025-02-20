Сили оборони відновили позиції у Лисівці на Донеччині, РФ просунулася на Курщині, - DeepState
Українські військові минулої доби відновили положення у населеному пункті Лисівка Донецької області. Тим часом окупанти просунулися у Курській області РФ
Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, Сили оборони України відновили положення у селищі Лисівці Покровського району Донецької області.
Водночас російська армія окупувала Свердлікове Курської області РФ. Також ворог просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького Донецької області.
- Протягом доби 19 лютого на російсько-українському фронті відбулося 122 бойових зіткнення. На Покровському напрямку російські загарбники 32 рази атакували українських захисників.
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