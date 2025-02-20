Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони відновили позиції у Лисівці на Донеччині, РФ просунулася на Курщині, - DeepState

Сили оборони відновили позиції у Лисівці на Донеччині, РФ просунулася на Курщині, - DeepState

Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
12:44
Війна з Росією ЗСУ прапор

Українські військові минулої доби відновили положення у населеному пункті Лисівка Донецької області. Тим часом окупанти просунулися у Курській області РФ

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, Сили оборони України відновили положення у селищі Лисівці Покровського району Донецької області.

Водночас російська армія окупувала Свердлікове Курської області РФ. Також ворог просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького Донецької області.

  • Протягом доби 19 лютого на російсько-українському фронті відбулося 122 бойових зіткнення. На Покровському напрямку російські загарбники 32 рази атакували українських захисників.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-3.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 43.31
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Оновлено
Обстріл Херсона 20 лютого
Росія атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є загиблий та постраждалі
14:03
Кирило Буданов
Буданов вважає, що припинення вогню в Україні може статися у 2025 році
14:03
OPINION
Куди зникли всі формули миру і плани незламності?
14:00
Ігор Ласточкін
Український комік Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ
13:51
Олаф Шольц
"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому": Шольц заперечив думку Трампа, ніби Україна винна у війні з РФ
13:41
Фінляндія
У Фінляндії зняли з виборів кандидатку, яка назвала Україну частиною Росії
13:37
Наразі евакуацію населення з Торецька здійснити неможливо, - військовий із позивним "Титан"
13:36
Нікополь
Окупанти вдарили артилерією по Нікополю: двоє загиблих
13:30
Едгарс Рінкевичс та Володимир Зеленський
Рінкевичс розповів, за яких умов Латвія відправить миротворців в Україну
13:17
Українські полярники показали відео, на якому горбатий кит грався з човном науковців
13:14
Наземний роботизований комплекс "Тесля"
До експлуатації в ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Тесля"
12:59
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем'єр Іспанії Санчес 24 лютого відвідає Київ
12:54
Сніг
Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого
12:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
"З Трампом так не можна": політолог-міжнародник Несвітайлов про помилку української влади у спілкуванні з президентом США
12:44
У армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів у пілотів дронів, за операцією стоїть ГУР, – ЗМІ
12:35
Сі Цзіньпін
Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США
12:31
Мобільний зв'язок
Якість зв’язку і тарифи, - фахівець з електронних комунікацій Фроленков про те, як українці відчувають на собі атаки РФ на мобільних операторів
12:27
Зеленський та перша леді вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності
12:13
Україна, кримські татари
Якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути, - Княжицький
12:12
Григорій Усик
Григорій Усик вдруге став головою Вищої ради правосуддя
12:06
OPINION
Трамп vs Зеленський: Це не черговий епізод серіалу. Ми маємо бути дорослими
12:02
військові КНДР
"Вже не так зухвало": у ЗСУ розповіли, як змінилася тактика військових КНДР на Курщині
11:41
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Міноборони цьогоріч спрямує понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів
11:37
газова свердловина
Росіяни масовано атакували газову інфраструктуру України, – Галущенко
11:31
Оновлено
У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам’яті", священники відслужили панахиду за загиблими
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленського поставили перед вибором: або погодитися з Трампом, або залишитися без ключового союзника. Акценти світових ЗМІ 20 лютого
11:30
Ексклюзив
Прапор США
Постачають не тільки щось матеріальне, - ексспівробітник СБУ Ступак про військову допомогу з боку США
10:56
електроенергія
За добу енергетики повернули світло для понад 200 тис. українців: ситуація в енергосистемі 20 лютого
10:53
ХАМАС повернув тіла чотирьох ізраїльських заручників, серед яких мати та її двоє дітей
10:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 лютого: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:41
Україна - США, конгрес
США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди, - NBC
10:22
ЗСУ, ППО
РФ вночі атакувала Україну 14 ракетами і 161 безпілотником: ППО знищила 80 дронів
10:16
анонімні повідомленя про замінування
У Києві затримали підозрюваного, який повідомив про нібито замінування будівлі в урядовому кварталі
10:16
Готували теракт проти ветерана-правоохоронця: СБУ у Дніпрі затримала агентурну групу спецслужб РФ
10:05
OPINION
Франція стала лідером підтримки України
10:00
PR
ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами
09:54
На фото: A$AP Rocky та Ріанна
Загрожувало 24 роки увʼязнення: репера A$AP Rocky визнали невинуватим у справі про стрілянину з репером A$AP Relli
09:53
Австралія
Війна з Росією має завершитися на умовах України, - міноборони Австралії
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Куп'янському напрямку може мати в перспективі кризові наслідки, - військовий експерт Селезньов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV