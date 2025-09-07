Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
У ніч на 7 вересня Сили оборони України знищили 747 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також 4 крилаті ракети Іскандер-К
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 7 вересня (із 17.00 6 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 823 засобів повітряного нападу:
- 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;
- 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – РФ.;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:
- 747 ворожих "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К.
Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БПЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
ПС підкреслили, що станом на 8:30 атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БПЛА.
- У суботу ввечері, 6 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
- Біла Церква
