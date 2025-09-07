Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 7 вересня (із 17.00 6 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 823 засобів повітряного нападу:

810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – РФ.;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

747 ворожих "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БПЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

ПС підкреслили, що станом на 8:30 атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БПЛА.