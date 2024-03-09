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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 53 артсистеми і 850 військових, - Генштаб
Оновлено

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 53 артсистеми і 850 військових, - Генштаб

9 березня, 2024 субота
08:07
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Російські окупанти атакували на 6 напрямках фронту, але українські захисники відбили ворожі атаки та ліквідували ще 850 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб,
  • танків ‒ 6712 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 823 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10 428 (+53) од,
  • РСЗВ – 1012 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 707 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 683 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1666 (+10) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 54 атаки окупантів на 6 напрямках

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетами й авіацією: ЗСУ уразили 3 станції РЕБ окупантів

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БПЛА типу Shahed.

Ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.

  • Уночі 9 березня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників - начебто 47 БПЛА збили над територіями чотирьох областей РФ.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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