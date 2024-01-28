Сили оборони за добу знищили 9 танків, 12 артсистем і 740 військових армії РФ, - Генштаб

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 382 110 (+740) осіб.

танків ‒ 6280 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 671 (+19) од.

артилерійських систем – 9097 (+12) од.

РСЗВ – 972 (+0) од.

засобів ППО ‒ 660 (+0) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4) од.

крилатих ракет ‒ 1845 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 103 (+21) од.

спеціальної техніки ‒ 1436 (+3) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили понад 70 атак РФ на фронті, найбільше - на Авдіївському напрямку

Як пише Генштаб, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам утрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли з артилерії понад 100 населених пунктів України, ЗСУ влучили по складах боєприпасів росіян

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу Shahed-136/131, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.