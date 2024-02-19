Сили оборони за ніч знищили усі 4 ворожі "шахеди"
У ніч проти понеділка, 19 лютого, російські війська запустили для удару по Україні "шахеди". Усі чотири безпілотники вдалося знищити українським силам ППО
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що вночі окупанти випустили БПЛА у напрямку Харківщини з території Білгородської області.
"Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.
- Напередодні, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" і ворожу ракету.
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