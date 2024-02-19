Сили оборони за ніч знищили усі 4 ворожі "шахеди"

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що вночі окупанти випустили БПЛА у напрямку Харківщини з території Білгородської області.

"Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.