Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників
У ніч на 19 вересня Сили оборони ліквідували 71 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів, якими армія РФ атакувала територію України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 19 вересня (із 21.00 18 вересня) противник атакував 86-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
ПС зауважили, що станом на 9:20 атака триває. Нова група ворожих БПЛА з північному напрямку.
- У четвер ввечері, 18 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе