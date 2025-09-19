Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 19 вересня (із 21.00 18 вересня) противник атакував 86-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

ПС зауважили, що станом на 9:20 атака триває. Нова група ворожих БПЛА з північному напрямку.