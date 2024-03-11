Сили оборони знищили командний пункт ворога, бліндажі та 4 склади боєприпасів, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський

Про це йдеться у його telegram-каналі.

За словами командувача, за добу в операційній зоні відбулося 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 25 авіаударів, 3 ракетні удари, 1053 обстріли та 90 ударів дронами-камікадзе.

Загальні втрати ворога за добу склали: у живій силі - 392 особи (вбитими й пораненими); в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць, не враховуючи БПЛА.

Зокрема, це 1 танк, 10 бойових бронемашин, 8 артсистем, 1 реактивна система залпового вогню, 1 протитанковий реактивний комплекс, 2 засоби ППО, 21 авто, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 352 БПЛА різних типів.

"Сили оборони також знищили 4 склади боєприпасів та ще 3 важливі об’єкти - командний пункт і бліндажі. Серед знищених російських озброєнь на Запорізькому напрямку- ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ "Палантин-К", станція РЕБ "Лєєр", - зазначив Тарнавський.