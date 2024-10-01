Сили ППО вночі знищили 29 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 32 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

"Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків", - йдеться у повідомленні.