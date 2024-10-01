Сили ППО вночі знищили 29 "шахедів"
Уночі 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала територію Україну 32 ударними БПЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 29 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 32 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди.
У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
"Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків", - йдеться у повідомленні.
- Увечері понеділка, 30 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також були зафіксовані пуски КАБ.
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