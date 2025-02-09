Сили ППО вночі знищили 70 ворожих ударних БПЛА
У ніч проти неділі, 9 лютого, українські оборонці неба ліквідували 70 повітряних цілей росіян. Ще 74 ворожих дрони були локаційно втрачені
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 19:30 8 лютого ворог випустив по Україні 151 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків:Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 70 ударних безпілотників РФ у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Крім того, ще 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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