Сили ППО вночі знищили 70 ворожих ударних БПЛА

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 19:30 8 лютого ворог випустив по Україні 151 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків:Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 70 ударних безпілотників РФ у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Крім того, ще 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.