Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти запустили 166 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Водночас 72 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.