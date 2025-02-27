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Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
09:17
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У ніч проти 27 лютого російська окупаційна армія запустила по території України 166 безпілотників. Сили ППО знищили 90 ворожих цілей

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти запустили 166 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Водночас 72 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

  • Увечері середи, 26 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Київщині через падіння уламків горів промисловий об'єкт.
Теги:
Новини
Росія
ППО
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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