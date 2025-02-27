Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА
У ніч проти 27 лютого російська окупаційна армія запустила по території України 166 безпілотників. Сили ППО знищили 90 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що окупанти запустили 166 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Водночас 72 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.
- Увечері середи, 26 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Київщині через падіння уламків горів промисловий об'єкт.
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