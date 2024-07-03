Сили ППО вранці збили 5 ракет і 6 дронів, якими росіяни атакували Україну
Уранці середи, 3 липня, російські окупанти спрямували для удару по Україні ракети і безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 11 повітряних цілей ворога
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що загалом цього ранку ворог завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БПЛА типу Shahed.
Основним напрямком удару росіяни обрали Дніпропетровщину.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей, зокрема, одну крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БПЛА Shahed-131/136 та один безпілотник ОТР "Орлан-10".
- 3 липня російські окупанти атакували Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 18 постраждали.
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