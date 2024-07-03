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Сили ППО вранці збили 5 ракет і 6 дронів, якими росіяни атакували Україну

3 липня, 2024 середа
11:39
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Уранці середи, 3 липня, російські окупанти спрямували для удару по Україні ракети і безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 11 повітряних цілей ворога

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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що загалом цього ранку ворог завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БПЛА типу Shahed.

Основним напрямком удару росіяни обрали Дніпропетровщину.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей, зокрема, одну крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БПЛА Shahed-131/136 та один безпілотник ОТР "Орлан-10".

  • 3 липня російські окупанти атакували Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 18 постраждали.

Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
ракетний удар
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