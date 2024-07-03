Росія атакувала Дніпро ракетами та дронами: загинули цивільні жителі, є постраждалі
У середу, 3 липня, російські окупанти атакували Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 18 постраждали
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА", - написав Лисак.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули. Попередньо 18 людей постраждали, серед них - 14-річна дівчинка.
Він також додав, що у місті сталося кілька пожеж, є руйнування.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав, як виглядає один з торгівельних центрів міста після обстрілу.
"Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію. Всі наслідки наразі зʼясовуються", - написав голова ДОР.
- Уранці середи, 3 липня, російські окупанти завдали удару по селу Руська Лозова Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали троє людей.
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