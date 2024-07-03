Росія атакувала Дніпро ракетами та дронами: загинули цивільні жителі, є постраждалі

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА", - написав Лисак.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули. Попередньо 18 людей постраждали, серед них - 14-річна дівчинка.



Він також додав, що у місті сталося кілька пожеж, є руйнування.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав, як виглядає один з торгівельних центрів міста після обстрілу.

"Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію. Всі наслідки наразі зʼясовуються", - написав голова ДОР.