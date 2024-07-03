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Росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині: постраждали 3 людей

3 липня, 2024 середа
10:42
Війна з Росією новини Львівщини

Уранці середи, 3 липня, російські окупанти завдали удару по селу Руська Лозова Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали троє людей

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Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Про те, що окупанти завдають ударів по Руській Лозовій він написав близько 10:00.

Згодом стало відомо, що удари прийшлися по цивільному житловому будинку. 

О 10:10 повідомлялося, що внаслідок цього обстрілу постраждали щонайменше троє людей. Один чоловік перебуває у важкому стані.

  • Зранку 3 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та ракетами. У Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі лунали звуки вибухів.
Теги:
російська армія
Харківщина
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