Росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині: постраждали 3 людей
Уранці середи, 3 липня, російські окупанти завдали удару по селу Руська Лозова Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали троє людей
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
Про те, що окупанти завдають ударів по Руській Лозовій він написав близько 10:00.
Згодом стало відомо, що удари прийшлися по цивільному житловому будинку.
О 10:10 повідомлялося, що внаслідок цього обстрілу постраждали щонайменше троє людей. Один чоловік перебуває у важкому стані.
- Зранку 3 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та ракетами. У Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі лунали звуки вибухів.
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