Росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині: постраждали 3 людей

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Про те, що окупанти завдають ударів по Руській Лозовій він написав близько 10:00.

Згодом стало відомо, що удари прийшлися по цивільному житловому будинку.

О 10:10 повідомлялося, що внаслідок цього обстрілу постраждали щонайменше троє людей. Один чоловік перебуває у важкому стані.