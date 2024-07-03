РФ запустила "шахеди" та ракети, у низці міст - вибухи: ситуація зранку 3 липня
Зранку 3 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" та ракетами. У Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі лунали звуки вибухів
Про це повідомили Повітряні Сили.
О сьомій ранку рух дронів був зафіксований з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
"Група ударних БПЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області", - написали ПС о 7:40.
Станом на 8:14:
- Група дронів з Кіровоградської у напрямку Дніпропетровської області.
- Група "шахедів" з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
О 8:47 військові повідомили, що група дронів рухається у напрямку Дніпра із заходу.
Станом на 8:59 у Повітряних Силах повідомили про швидкісну ціль через Харківщину в напрямку Полтавської області.
О 8:50 інформували про ракету у напрямку Дніпра.
"Харків, Миргород - в укриття", - ПС заявили о 9:15.
За 4 хвилини військові повідомили: "Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград". Там закликали людей в Дніпрі перебувати в укриттях.
Вибухи
За даними Суспільного, вибухи пролунали у Херсоні - 8:32 та Дніпрі - 8:45.
Пізніше вибухи також лунали у Запоріжжі - 9:11 та Дніпрі - 9:12, повідомляло Суспільне.
Суспільне: Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів
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