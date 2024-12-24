Сили ППО за добу знищили 36 російських дронів, 23 - не досягли цілей
Майже усю минулу добу російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 36 ворожих цілей, ще 23 - локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 10:00 23 грудня по 09:00 наступного дня ворог випустив по Україні 60 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на ранок 24 грудня підтверджено збиття 36 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
Крім того, через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. За даними ПС ЗСУ, минулося без негативних наслідків. Ще один ворожий дрон досі перебуває в повітрі.
- У понеділок, 23 грудня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. На Київщині та Хмельниччині лунали вибухи. Детальніше про рух ворожих цілей і наслідки атаки читайте за посиланням.
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