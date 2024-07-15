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Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО за минулу добу і ранок 15 липня знищили 8 розвідувальних дронів РФ

15 липня, 2024 понедiлок
11:30
Війна з Росією збитий Орлан-10

Упродовж минулої доби 14 липня і з початку поточної 15 липня протиповітряна оборона України ліквідувала вісім розвідувальних дронів російських окупантів

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Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Так, з початку доби 15 липня ППО півдня знищила 4 розвідувальні безпілотники росіян - три "Орлан-102 та один ZALA.
 
Так само протягом минулої доби, 14 липня, в рамках протидії ворожій розвіддіяльності на півдні знищено 4 ворожих дрони - три "Орлан-10" та один ZALA.

Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
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