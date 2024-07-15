Сили ППО за минулу добу і ранок 15 липня знищили 8 розвідувальних дронів РФ

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Так, з початку доби 15 липня ППО півдня знищила 4 розвідувальні безпілотники росіян - три "Орлан-102 та один ZALA.



Так само протягом минулої доби, 14 липня, в рамках протидії ворожій розвіддіяльності на півдні знищено 4 ворожих дрони - три "Орлан-10" та один ZALA.