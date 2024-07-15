Сили ППО за минулу добу і ранок 15 липня знищили 8 розвідувальних дронів РФ
Упродовж минулої доби 14 липня і з початку поточної 15 липня протиповітряна оборона України ліквідувала вісім розвідувальних дронів російських окупантів
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
Так, з початку доби 15 липня ППО півдня знищила 4 розвідувальні безпілотники росіян - три "Орлан-102 та один ZALA.
Так само протягом минулої доби, 14 липня, в рамках протидії ворожій розвіддіяльності на півдні знищено 4 ворожих дрони - три "Орлан-10" та один ZALA.
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