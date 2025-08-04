Сили ППО за ніч знешкодили 161 зі 162 ворожих дронів
У ніч проти понеділка, 4 серпня, російські окупанти здійснили чергову атаку по території України із застосуванням ударних дронів та ракети. Протиповітряна оборона збила майже всі повітряні цілі ворога
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:30 3 серпня ворог запустив по Україні 162 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Міллерова, Курська, Брянська, Орла, що у РФ, а також з тимчасово окупованого Гвардійська у Криму.
Також росіяни атакували зранку аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 161 ворожий дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Загалом цієї ночі було зафіксовано влучання одного БПЛА, а також падіння збитих на 9 локаціях на Одещині та Київщині. Унаслідок атаки цієї ночі у Херсоні та на Дніпровщині є поранені.
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