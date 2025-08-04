Сили ППО за ніч знешкодили 161 зі 162 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:30 3 серпня ворог запустив по Україні 162 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Міллерова, Курська, Брянська, Орла, що у РФ, а також з тимчасово окупованого Гвардійська у Криму.

Також росіяни атакували зранку аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 161 ворожий дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни.