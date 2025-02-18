Сили ППО збили 103 російські дрони, 67 безпілотників локаційно втрачені

Про це повідомили Повітряні сили.

Так, з 19:00 17 лютого противник запустив по Україні 176 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Аавіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України станом на 09:00 збили 103 ворожі безпілотники у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

У Повітряних силах додали, що ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).