Сили ППО збили 59 із 71 БПЛА, якими РФ атакувала Україну в ніч на 11 серпня
У ніч на понеділок, 11 серпня, російська армія здійснила чергову атаку на Україну за допомогою ударних дронів. Оборонцям неба вдалося знищити 59 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Зазначається, що ворог атакував 71 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Для відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією, станом на 08:00 ранку, українським захисникам вдалося успішно збити або подавити 59 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано 12 влучань безпілотників на шести різних локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали на одній із локацій.
- Протягом минулої доби на війні в Україні російська армія втратила тисячу військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння.
