Сили ППО збили 59 із 71 БПЛА, якими РФ атакувала Україну в ніч на 11 серпня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що ворог атакував 71 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Для відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 ранку, українським захисникам вдалося успішно збити або подавити 59 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано 12 влучань безпілотників на шести різних локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали на одній із локацій.