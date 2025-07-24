Сили ППО збили 90 БПЛА та 1 "іскандер", якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював запуски із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

Атаковано Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя.

"За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 13 БПЛА та 3 ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.