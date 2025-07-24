Сили ППО збили 90 БПЛА та 1 "іскандер", якими РФ атакувала Україну
У ніч на 24 липня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 4 крилаті ракети Іскандер-К та 103 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба збили 90 ворожих дронів та одну крилату ракету
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював запуски із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.
Атаковано Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя.
"За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 13 БПЛА та 3 ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
- Увечері середи, 23 липня, російська терористична армія запустила на територію України ударні безпілотники. Під ранок 24 липня ворог почав атаку ракетами. На Харківщині загинули люди, в Одесі й Черкасах є постраждалі, серед яких дитина.
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