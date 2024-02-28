Сили ППО збили всі "шахеди" у ніч на 28 лютого
Вночі на 28 лютого російські окупанти запустили 10 ударних дронів на територію України. Протиповітряна оборона Сил оборони збила всі безпілотники
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Вночі росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.
- Увечері середи, 27 лютого, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку.
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