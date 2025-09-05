Сили ППО знешкодили 121 з 157 БПЛА під час нічної атаки РФ

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що росіяни почали повітряну атаку із 18:00 4 вересня. Вони застосували 157 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму.

Крім того, армія РФ атакувала Україну шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької області.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 121 "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.