Сили ППО знешкодили 16 БПЛА та одну ракету "Іскандер-К", якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що агресор здійснював запуски БПЛА із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – РФ, а крилатих ракет – із ТОТ Запорізької області.

Ударні дрони атакували прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, а ракети – місто Дніпро.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 31 БПЛА на 15 локаціях.