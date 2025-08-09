Сили ППО знешкодили 16 БПЛА та одну ракету "Іскандер-К", якими РФ атакувала Україну
У ніч на 9 серпня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 47 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, а також дві крилаті ракети "Іскандер-К". Оборонці українського неба знешкодили 16 дронів та одну ракету ворога
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що агресор здійснював запуски БПЛА із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – РФ, а крилатих ракет – із ТОТ Запорізької області.
Ударні дрони атакували прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, а ракети – місто Дніпро.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - зазначили в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 31 БПЛА на 15 локаціях.
- Уранці суботи, 9 серпня, російська окупаційна армія вдарила ракетами по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
