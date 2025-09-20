Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 20 вересня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного та наземного базування. Оборонці українського неба знешкодили 583 повітряні цілі противника
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 619 засобів повітряного нападу:
- 579 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська – РФ, ТОТ Криму;
- 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відмітили у Повітряних силах, в ході атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БПЛА різних типів.
"Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:
- 552 ворожі БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 29 крилатих ракет Х-101.
"Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БПЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - додали військові.
Станом на 09:21 ворожа атака тривала, у повітряному просторі України фіксували декілька ворожих дронів.
- Увечері п'ятниці, 19 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Під ранок 20 вересня стало відомо про запуски ракет. На Дніпровщині та Хмельниччині внаслідок ворожої атаки загинули люди, у низці областей є пошкодження.
