Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 619 засобів повітряного нападу:

579 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська – РФ, ТОТ Криму;

32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відмітили у Повітряних силах, в ході атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БПЛА різних типів.

"Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

552 ворожі БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

"Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БПЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - додали військові.

Станом на 09:21 ворожа атака тривала, у повітряному просторі України фіксували декілька ворожих дронів.