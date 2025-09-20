Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну

Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну

Катерина Ганжа
20 вересня, 2025 субота
09:38
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 20 вересня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного та наземного базування. Оборонці українського неба знешкодили 583 повітряні цілі противника

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Зазначається, що загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 619 засобів повітряного нападу:

  • 579 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська – РФ, ТОТ Криму;
  • 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відмітили у Повітряних силах, в ході атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БПЛА різних типів. 

"Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", - йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

  • 552 ворожі БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 29 крилатих ракет Х-101.

"Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БПЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - додали військові.

Станом на 09:21 ворожа атака тривала, у повітряному просторі України фіксували декілька ворожих дронів.

  • Увечері п'ятниці, 19 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Під ранок 20 вересня стало відомо про запуски ракет. На Дніпровщині та Хмельниччині внаслідок ворожої атаки загинули люди, у низці областей є пошкодження. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Автор Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Валерій Харчишин
Автор Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
11:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
09:24
Ексклюзив
Вільям Тейлор
Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
09:23
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:13
Огляд
Іван Світличний
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV