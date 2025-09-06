Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював пуски БПЛА із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - зазнали в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 8 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Також станом на 09:00 повідомлялося, що декілька ворожих БПЛА перебувають у повітрі.