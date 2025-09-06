Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 6 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 91 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Оборонці українського неба знешкодили 68 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював пуски БПЛА із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - зазнали в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 8 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Також станом на 09:00 повідомлялося, що декілька ворожих БПЛА перебувають у повітрі.
- Увечері 5 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території Україні.
