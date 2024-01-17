Сили ППО знищили 19 з 20 "шахедів"

Про це повідомили Повітряні Сили.

Росіяни запустили 20 "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та дві зенітні керовані ракетами С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.