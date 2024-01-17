Сили ППО знищили 19 з 20 "шахедів"
Вночі на 17 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками "Shahed-136/131" та двома ракетами С-300
Про це повідомили Повітряні Сили.
Росіяни запустили 20 "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та дві зенітні керовані ракетами С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.
- Пізно ввечері вівторка, 16 січня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. Унаслідок цього в Одесі сталося пошкодження багатоповерхівки.
- 16 січня увечері російські терористи обстріляли Харків ракетами
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