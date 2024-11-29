Сили ППО знищили 88 БПЛА зі 132, якими РФ атакувала Україну

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що РФ атакувала Україну 132-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків – Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - зазначили в Повітряних силах.

Повідомляється, що 41 БПЛА було локаційно втрачено. Також, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся до Росії.