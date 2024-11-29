Сили ППО знищили 88 БПЛА зі 132, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 29 листопада російська окупаційна армія запустила по Україні "шахеди" та безпілотники невстановленого типу. Оборонцям українського неба вдалося знищити 88 ворожих дронів
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що РФ атакувала Україну 132-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків – Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - зазначили в Повітряних силах.
Повідомляється, що 41 БПЛА було локаційно втрачено. Також, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся до Росії.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 2030 військовослужбовців, 34 артилерійських системи, 8 танків та систему протиповітряної оборони.
- Актуальне
- Важливе