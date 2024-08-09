Сили ППО знищили усі 27 російських дронів
У ніч проти 9 серпня російська окупаційна армія атакувала територію України 27 ударними безпілотниками типу "шахед". Українська ППО знищила усі дрони
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Він зазначив, що ворог запускав безпілотники із району Приморсько-Ахтарська
"Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводили 27 ударних безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Українські сили ППО знищили усі російські дрони у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- У ніч з 8 на 9 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України.
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