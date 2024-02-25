Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти і підрозділи в зоні бойових дій
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у зоні бойових дій
Про це Сирський повідомив у телеграм.
Вони заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. За словами головкома, обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. РФ здійснює регулярні штурми позицій наших військ, додав Сирський.
"Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць", - розповів він.
Сирський та Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях, проаналізували проблеми, які не мають системного характеру.
"Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог зазнає непоправних втрат", - каже головком ЗСУ.
Сирський окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу.
Фото: https://t.me/osirskiy
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