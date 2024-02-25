Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти і підрозділи в зоні бойових дій

Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти і підрозділи в зоні бойових дій

25 лютого, 2024 неділя
10:08
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у зоні бойових дій

Про це Сирський повідомив у телеграм.

Вони заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. За словами головкома, обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. РФ здійснює регулярні штурми позицій наших військ, додав Сирський.

"Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць", - розповів він.

Сирський та Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях, проаналізували проблеми, які не мають системного характеру.

"Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог зазнає непоправних втрат", - каже головком ЗСУ.

Сирський окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу.

Фото: https://t.me/osirskiy

  • У суботу, 24 лютого, стало відомо, що російські терористи окупували Ласточкине Донецької області.
Теги:
Україна
Росія
Міністерство оборони
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Читайте також:
ООН світ війна з Росією Дмитро Кулеба
24 лютого, 2024 субота
Понад 50 країн світу вимагають у РФ виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну в Україні, - заява
Каховське водосховище
Автор Христина Яцків
24 лютого, 2024 субота
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
Урсула фон дер Ляєн
24 лютого, 2024 субота
До Києва прибули світові лідери до другої річниці повномасштабної війни
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
25 лютого
10:22
Ексклюзив
Карта. Роботине_2002
Боїв в центрі Роботиного немає, - депутат Запорізької облради Лишенко
10:07
OPINION
Віктор Андрусів
Довга війна стає довшою
10:04
Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці
Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці: поранено жінку
09:57
сили ППО
Вночі РФ намагалась знищити українську ППО на півдні, - Гуменюк
09:42
Фуміо Кісіда
Прем'єр Японії Кішіда заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти деяких росіян і організацій РФ
09:34
Єрмак і Джонсон
Тільки запрошення України до НАТО забезпечить світу реальні можливості відновити безпеку, - Єрмак
09:26
Дмитро Медведєв
Угода України та Німеччини про гарантії безпеки - це "альянс нацистів з бандерівцями": РФ поширює фейк
09:17
Оновлено
обстріл, ППО
Росія вночі і зранку атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури
08:58
Ріші Сунак
Прем'єр Британії: Захід має бути сміливішим щодо конфіскації російських активів
08:52
окупанти танк
Під час штурму росіяни втрачають близько 60% техніки, - голова Луганської ОВА
08:30
Дюмін та Шойгу
Керівництво армії РФ намагається перекласти провину за воєнні злочини на підлеглих, - ISW
08:28
США Україна
"Це в національних інтересах": у Вашингтоні люди на мітингу закликали США продовжити підтримку України
08:12
ЗСУ. ППО
Сили ППО вночі знищили 16 із 18 ворожих "шахедів"
08:01
Інтерв’ю
Чому поляки насправді блокують кордон. Розмова з Денисом Марчуком із Всеукраїнської аграрної ради
08:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Мобілізація: примус чи не примус?
07:55
Дональд Трамп
Трамп здобув перемогу на республіканських праймериз у Південній Кароліні
07:43
Оновлено
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 29 артсистем і 810 військових армії РФ, - Генштаб
07:25
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці 6 БПЛА: 4 з них начебто збили над Чорним морем
01:36
Росія продовжує продукувати фейки
"Британський букмекер приймає ставки, яке наступне місто захопить РФ": пропагандисти вигадали новий фейк
01:11
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни
2024, субота
24 лютого
23:57
Ласточкине
Росія окупувала Ласточкине неподалік Авдіївки, – DeepState
22:33
Володимир Зеленський і Пол Йонсон
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном та міністром оборони Швеції
22:24
Тотальний спротив: вийшов календар, присвячений боротьбі українців проти російських окупантів
21:50
Ілля Забарний, АПЛ, Ерлінг Холанд, Борнмут - Манчестер Сіті
"Ман Сіті" переміг "Борнмут" Забарного та закріпив позиції у боротьбі за чемпіонство
21:47
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна досягла політичного рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС
21:23
У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів збили за 730 днів повномасштабного вторгнення РФ
21:15
Роберт де Ніро
Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки
20:59
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Станом на сьогодні американську допомогу європейці не здатні замінити, - Яценюк
20:46
Олешки
Елітний підрозділ темношкірих найманців прибув у Олешки Херсонської області, - "Атеш"
20:30
Оновлено
Гуляйполе
Росія обстріляла Гуляйполе Запорізької області: загинула літня жінка, є поранені
20:17
марш «Разом до Перемоги. Razem do Zwycięstwa»
"Разом до перемоги": у Кракові відбувся багатотисячний марш, присвячений другій річниці вторгнення РФ
20:03
OPINION
Ігор Луценко
Тепер нам загрожує смерть повільна
19:53
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, п'ятеро поранених
19:36
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на фронті відбулось 69 боєзіткнень, Сили оборони відбили 28 атак ворога на п'яти напрямках
19:29
Ексклюзив
Українці за кордоном
В акції Stand with Ukraine беруть участь майже 70 країн світу, - президент Світового Конгресу Українців Грод
19:29
Штучний інтелект, ШІ
Українські дрони працюватимуть на основі ШІ: Україна підписала меморандум з німецькою компанією
19:00
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна не використовуватиме зброю, надану партнерами, проти інших країн
18:40
Ізраїль обстріл
Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС може бути досягнена до Рамадану, - Haaretz
18:38
Ексклюзив
Мирослав Чех
У ситуації величезна політична складова: польський політик Чех про блокування кордону
18:14
Олексій Навальний
Тіло Навального віддали матері, - речниця опозиціонера Кіра Ярмиш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV