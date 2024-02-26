Сирський побував на передовій та анонсував підсилення окремих ділянок фронту

Про це Сирський повідомив 26 лютого у Telegram.

За його словами, ворог регулярно штурмує позиції ЗСУ, на багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.



"Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", - написав головнокомандувач.



Генерал поспілкувався з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях, з'ясував, які проблеми там виникають.

"Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць", - написав Сирський.

"Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", - додав він.