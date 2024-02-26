Сирський побував на передовій та анонсував підсилення окремих ділянок фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у зоні бойових дій
Про це Сирський повідомив 26 лютого у Telegram.
За його словами, ворог регулярно штурмує позиції ЗСУ, на багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.
"Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", - написав головнокомандувач.
Генерал поспілкувався з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях, з'ясував, які проблеми там виникають.
"Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць", - написав Сирський.
"Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", - додав він.
- 25 лютого стало відомо, що ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки.
- За даними Генштабу, за минулу добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.
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