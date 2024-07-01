"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня російські ЗМІ запустили фейк та маніпуляцію.

Маніпуляція: Начальник Генштабу Білорусі П. Муравейко заявив: "Армія білорусі готова використовувати ядерну зброю в разі загрози суверенітету – країна в силах відповісти на провокації з боку України".

Спростування: Сателіти Путіна за наказом свого господаря продовжують інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні України та Білорусі. Будь-які повідомлення білорусів про "українські провокації" та інші дії не відповідають дійсності.

Фейк: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Наше джерело повідомляє, що Головкома Сирського можуть відправити у відставку через те, що він уперше відмовився виконувати головне доручення Зеленського і Єрмака – готувати / починати масштабний наступ за допомогою піхоти, кидаючи її масово в атаку заради політичної піар-цілі ОП".

Спростування: Такі повідомлення поширюються з метою дискредитації українського військового керівництва та створення недовіри до їхніх рішень серед населення. Спотворюючи реальність, пропагандисти намагаються показати, що військові дії здійснюються лише заради політичних цілей, а не для захисту країни.