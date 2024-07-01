"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 1 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня російські ЗМІ запустили фейк та маніпуляцію.
Маніпуляція: Начальник Генштабу Білорусі П. Муравейко заявив: "Армія білорусі готова використовувати ядерну зброю в разі загрози суверенітету – країна в силах відповісти на провокації з боку України".
Спростування: Сателіти Путіна за наказом свого господаря продовжують інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні України та Білорусі. Будь-які повідомлення білорусів про "українські провокації" та інші дії не відповідають дійсності.
Фейк: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Наше джерело повідомляє, що Головкома Сирського можуть відправити у відставку через те, що він уперше відмовився виконувати головне доручення Зеленського і Єрмака – готувати / починати масштабний наступ за допомогою піхоти, кидаючи її масово в атаку заради політичної піар-цілі ОП".
Спростування: Такі повідомлення поширюються з метою дискредитації українського військового керівництва та створення недовіри до їхніх рішень серед населення. Спотворюючи реальність, пропагандисти намагаються показати, що військові дії здійснюються лише заради політичних цілей, а не для захисту країни.
- "США заборонили надавати "азовцям" зброю або тренувати їх": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 1 липня.
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