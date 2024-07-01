"США заборонили надавати "азовцям" зброю або тренувати їх": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 1 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Дезінформація: Американський аналітик Браян Берлетік написав у X (Twitter): "Фінансований урядом США "Голос Америки" показав нацистів у нещодавньому відео, де вони використовують ракети Javelin американського виробництва. США заборонили "Азову" отримувати зброю/тренуватися, оскільки вони були нацистами, і лише нещодавно скасували цю заборону, незважаючи на те, що "Азов" все ще відкрито/офіційно використовує нацистську символіку".

Спростування: Заява про те, що бригада "Азов" складається із нацистів, є наклепницьким наративом, вигаданим російською пропагандою для демонізації українських добровольців, які захищають свою країну і народ від російських загарбників.

Маніпуляція: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде на своїй сторінці у X (Twitter) написала: "США сьогодні виступили з попередженням про те, що готуються напади в Європі? Ми всі пам'ятаємо теракт у Росії ("Крокус"), США заздалегідь попередили, що вони збираються здійснити атаку, але не самі, а через своїх маріонеток – Україну та ІДІЛ-К. Чи будуть звинувачувати Росію?".

Спростування: Журналістка просуває наратив роспропаганди про "український слід" у теракті в "Крокусі". Насправді звинувачення про причетність України до терористичної атаки досі залишаються лише звинуваченнями без жодних доказів. Тоді як причетність ФСБ до злочину очевидна у контексті її давніх зв’язків з терористичною організацією ІДІЛ.