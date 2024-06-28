"У Харкові справжня війна меж Тереховим і Синєгубовим": російські фейки за 28 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня російські ЗМІ запустили дезінформація та фейк.

Дезінформація: Представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Ульянов заявив: "Україна продовжує обстрілювати інфраструктуру та об'єкти, які відіграють критичну роль у забезпеченні ядерної безпеки Запорізької АЕС. МАГАТЕ знову не змогло назвати Україну винною у цьому".

Спростування: Країна-терористка не надала жодних доказів своїм заявам. Крім того, єдину загрозу Запорізькій АЕС становлять російські загарбники, які окупували ЗАЕС та проводять там тренування операторів БПЛА.

Фейк: Ворожий TG-канал "Первый Харьковский" поширив повідомлення: "Після того, як Терехов дізнався, що Синєгубов написав на нього скаргу до офісу ЗеЄрмака з проханням надіслати комісію для перевірки діяльності мера, між двома чиновниками розпочалася справжня війна".

Спростування: Новини про буцімто скаргу голови Харківської ОВА на мера міста — є фейковими, про що ЦПД повідомляв 14.06.2024. Відповідно, повідомлення про війну між місцевим керівництвом є фейковими.