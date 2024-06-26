Росія запустила фейк про отруєння бійців 95-ї Поліської бригади
Росіяни запустили фейкову інформацію про буцімто отруєння військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито отруєння військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Як доказ рашисти поширюють відповідний рапорт буцімто від імені командира 2-го десантно-штурмового батальйону на ім'я командира військової частини", - йдеться у повідомленні.
ЦПД верифікував інформацію у 95-й ОДШБр. Новина, яку запустили росіяни, є фейковою.
"Випадків з отруєнням військовослужбовців продуктами, які передали місцеві жителі за місцем дислокації бригади, не було ні зараз, ні раніше. До того ж підпис командира батальйону, який можна побачити в рапорті, також є підробленим, як і сам рапорт загалом. Це підтвердив сам командир батальйону. Просимо не розповсюджувати інформаційні вкиди з боку окупаційних сил", – зазначили у військовій частині.
Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
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