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Війна з Росією: хроніка
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Росія запустила фейк про отруєння бійців 95-ї Поліської бригади

26 червня, 2024 середа
19:44
Війна з Росією Маргарита Симоньян

Росіяни запустили фейкову інформацію про буцімто отруєння військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито отруєння військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Як доказ рашисти поширюють відповідний рапорт буцімто від імені командира 2-го десантно-штурмового батальйону на ім'я командира військової частини", - йдеться у повідомленні. 

ЦПД верифікував інформацію у 95-й ОДШБр. Новина, яку запустили росіяни, є фейковою.

"Випадків з отруєнням військовослужбовців продуктами, які передали місцеві жителі за місцем дислокації бригади, не було ні зараз, ні раніше. До того ж підпис командира батальйону, який можна побачити в рапорті, також є підробленим, як і сам рапорт загалом. Це підтвердив сам командир батальйону. Просимо не розповсюджувати інформаційні вкиди з боку окупаційних сил", – зазначили у військовій частині.

Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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