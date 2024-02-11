Сирському буде складно реалізувати свої професійні навички і досвід на фронті, - генерал-лейтенант Романенко
Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант розповів про успіхи та невдачі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Можливості для того, щоб проявити свої кращі характеристики, реалізувати свої професійні навички і досвід зараз у генерала Сирського є, але умови для цього досить важкі. Будемо сподіватися, що йому вдасться і це буде в інтересах Сил оборони України та нашої держави", - зазначив він.
Генерал-лейтенант Романенко розповів про успіхи та невдачі Олександра Сирського на фронті.
"Сирський приймав участь у бойових діях, очолював їх та був успішний на півночі нашої країни, навколо Києва та у Харківській області. Але одночасно були і невдачі, зокрема, у проведенні операції навколо Соледара і Бахмута. Дії і організація дій більше політичної спрямованості навколо Бахмуту в минулому році показують, що на війні треба залишатися професійним фахівцем, в першу чергу. З урахуванням усіх цих передісторій зрозуміло, що на якихось емоціях він хотів повернути Бахмут, але мабуть, це не на часі в цьому році, вже не говорячи про минулий. Оскільки там були інші задачі на суходолі, які не були реалізовані", - зазначив він.
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