"Системи ППО необхідні зараз в Україні, а не на базах зберігання": Зеленський про масовану атаку РФ по енергооб’єктах

Про це він написав у себе в Telegram.

Зеленський повідомив, що зранку вже були доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару.

"Мішень – наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - зазначив президент.

Він додав, що наразі в усіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили. Українські енергетики докладають максимум зусиль, аби відновити енергопостачання. Також розгорнуто пункти незламності.

"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно", - додав Зеленський.