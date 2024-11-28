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"Системи ППО необхідні зараз в Україні, а не на базах зберігання": Зеленський про масовану атаку РФ по енергооб’єктах

Катерина Ганжа
28 листопада, 2024 четвер
11:21
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий російський удар по українських енергооб’єктах. Глава держави наголосив на тому, що системи ППО необхідні в Україні, а не на базах зберігання

Зміст

Про це він написав у себе в Telegram. 

Зеленський повідомив, що зранку вже були доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. 

"Мішень – наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - зазначив президент.

Він додав, що наразі в усіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили. Українські енергетики докладають максимум зусиль, аби відновити енергопостачання. Також розгорнуто пункти незламності. 

"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно", - додав Зеленський.

  • Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
окупанти
Енергетика
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