Ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту під контролем Збройних сил України, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Про це розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький в етері Еспресо.

"Ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту знаходиться під контролем Збройних сил України. Не зважаючи на переважну більшість по кількості особового складу противника, ми дійсно тримаємо ситуацію під контролем. На слуху у нас самий активний Покровський напрямок, де ворог за останні декілька днів почав під ці сакральні дати, для них завжди наші свята, українські, це як для бика червона тряпка. І вони намагалися і зараз продовжують більш активніше, більше по кількості, особливо піхотними цими малими групами поодинокими іноді намагатись прорватись. Десь просочитись і так далі, але все абсолютно, кожен рух ми їх спостерігаєм, бачимо", - розказав він.

Сергій Цехоцький зауважив, що Збройні сили України працюють над повним знищенням ворога і пильно слідкують, щоб він ніде не просочився.

"І до тих пір, поки ми не переконаємось, що з противником все нормально, мається на увазі, що він або знищений, або уже поранений і більше не може діяти. От тоді, скажімо, увага переключається на інших і так далі. Ну це відбувається цілодобово, безперервно. Тобто не залишаємо ворогу можливості, скажем, панувати чи там хоч певний час відчувати себе переможцем. Такого немає. І так надалі буде продовжуватися. Хочу наголосити, що майстерність воїнів ЗСУ, воїнів Сил оборони, які сьогодні знаходяться в різних ділянках, виросла в рази. А ще за допомогою того, що у нас є засоби враження в тому числі завдяки зборам, які ми весь час оголошуємо, є чим нищити ворога. Так надалі буде продовжуватися з кожним днем все більше", - зазначив він.