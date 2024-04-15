"Ситуація біля Часового Яру складна", - військовий експерт Коваленко про можливість захоплення міста до 9 травня
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чи зможуть росіяни захопити Часів Яр до 9 травня
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація біля Часового Яру дійсно складна. Те, що для росіян важливі символічні дати, нам відомо ще з початку 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти постійно намагалися якісь свої "великі перемоги" підлаштовувати під певні дати - чи то Новий рік, 9 Травня, чи навіть день народження Путіна. Тому так, дійсно, для них може існувати таке цілевказання", - сказав Коваленко.
Однак станом на сьогодні росіяни повинні як мінімум виконати базові завдання, зауважив військовий експерт.
"Йдеться про захоплення Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Тільки після цього окупанти зможуть розпочати більш інтенсивні наступальні дії, особливо міські бої саме в Часовому Ярі. Але поки що таких можливостей у них немає. Ці населені пункти знаходяться під повним або частковим контролем Сил оборони України", - додав Коваленко.
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