Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ситуація катастрофічна, бізнес масово залишає Харківщину, - депутат облради Скорик
Ексклюзив

Ситуація катастрофічна, бізнес масово залишає Харківщину, - депутат облради Скорик

1 липня, 2024 понедiлок
08:59
Війна з Росією Харківщина. Обстріл

Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, зазначив, що банківська сфера практично не обслуговує бізнес в області, не може надавати підтримку по кредитній лінії, бо це так звана 100 кілометрова зона до лінії зіткнення

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Економічна ситуація у Харкові суттєво змінилася у гіршу сторону. Точно можу вам сказати, що в області практично немає складських запасів жодних компаній. Всі компанії, які мали тут виробництво, більшість з них або релокувалася, або мають намір зробити релокацію, тому що неможливо працювати в таких умовах. Неможливо робити складські залишки, бо всі розуміють, якщо прилетить так, як по "Епіцентру", то це мільярдні збитки, тому бізнес просто не хоче ризикувати саме на цій території. Якщо від'їхати за 120 км від Харкова до Полтави, то туди вже КАБи та С-300 не долітають, там зовсім інше життя. Тому економічна ситуація у Харкові погіршується", - зауважив Олександр Скорик.

За його словами, банківська сфера практично не обслуговує бізнес, бо це так звана 100 кілометрова зона до лінії зіткнення, і немає можливості отримувати ні кредитні лінії, ні овердрафти, тобто нічого з того, що може підтримувати бізнес на інших територіях.

"Ситуація катастрофічна. Держава ніяким чином не бере участь у тому, щоб нам чимось допомогти. Бізнес масово покидає Харківщину. Це є факт, про який не хочуть говорити. Працювати у Харкові неможливо. А якщо говорити, що під час повітряної тривоги працівники мають перебувати в укритті, то у травні з 30 діб було 20 в режимі повітряної тривоги. І всі розуміють, що за 20 діб повітряної тривоги жоден бізнес, виконуючи всі правила безпеки, не зможе працювати, тому ситуація критична", - резюмував депутат Харківської обласної ради.

  • 30 червня російська окупаційна армія вдарила КАБом по терміналу "Нової пошти" в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, 1 людина загинула, 9 поранено

Теги:
Економіка
Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
Читайте також:
Расмус Гойлунн і Антоніо Рюдігер, збірна Данії, збірна Німеччини, Євро-2024
30 червня, 2024 неділя
Німеччина перемогла Данію у матчі, який зупиняли через грозу
29 червня, 2024 субота
Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці
Ємен, хусити
29 червня, 2024 субота
Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами, - ЗМІ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.25
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 липня
09:15
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Південна Корея заявила, що КНДР здійснила два запуски ракет, один з них невдалий
09:14
ЗСУ, військові
За добу на фронті відбулося 142 боєзіткнення, найбільше атак РФ відбили на Покровському напрямку
08:51
школа в окупації
Навчають біологічному захисту й керуванню БПЛА: окупанти на Луганщині розширюють програми виховання бойовиків з-поміж учнів
08:25
Анонс
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 1 липня
08:21
Джо Байден
Майже половина виборців демократів вважає, що Байден повинен піти у відставку - опитування CBS
08:06
OPINION
Валерій Пекар
Божі млини мелють повільно
07:57
Київська область
Атака на Київщину 30 червня: є постраждалі, серед них - дитина
07:55
безпілотник, дрон
У РФ заявили про збиття майже 40 безпілотників над трьома областями
07:48
Росіяни вночі 1 липня вдарили балістикою по Дніпру
Росіяни вночі вдарили балістикою по Дніпру: є постраждалі і руйнування
07:43
Японія вивела на орбіту супутник для моніторингу стихійних лих
07:25
Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 30 червня
07:22
Інфографіка
Втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 19 танків, 66 артсистем і понад тисячу військових РФ
07:09
У Чехії відбулась прем'єра фільму Олега Сенцова "Реал"
Сенцов презентував у Чехії свій фільм про війну "Реал" і зустрівся з президентом Павелом
06:45
Ємен, хусити
США заявили про знищення трьох цілей хуситів у Червоному морі
06:29
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу заявляє, що бої у Газі триватимуть до досягнення всіх цілей війни
05:53
У Парижі після оголошення результатів екзитполів люди вийшли на протест
05:28
Угорщина
Угорщина почала головування в Раді ЄС
00:35
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:02
Boeing RC-135 ВПС Британії
Росія глушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Великої Британії
2024, неділя
30 червня
23:56
Євро-2024
Євро-2024: Іспанія розгромила Грузію
23:36
США
Не бачили небезпек такого рівня 10 років: кілька військових баз США у Європі у стані підвищеної готовності через терористичну загрозу
23:35
Богдан Кротевич
Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів
23:19
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 124. На Покровському напрямку ворог атакував 39 разів
23:10
Оновлено
Уламки ракети викликали загоряння багатоповерхівки (Оболонь, Київ)
На Оболоні в Києві уламки збитої ракети спричинили пожежу в багатоповерхівці: у 6 мешканців - гострий стрес, одну жінку госпіталізували
22:33
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини: загинув чоловік
22:17
Оновлено
Удар РФ по Харкову 30 червня 2024 року
Росіяни вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля, частково знищено автопарк
22:12
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Не розумію, чому Зеленський заборонив будь-які перемовини з Росією, - ексголова МЗС Пристайко
22:08
Вибух
Ворог атакував Кіровоградщину, - ОВА
21:53
Євро-2024
Євро-2024: Англія перемогла Словаччину
21:44
Володимир Зеленський
"Незадоволене російське суспільство є ядерною зброєю проти ядерного Путіна": Зеленський пояснив, коли в РФ почнуться зміни
21:42
Оновлено
Марін Ле Пен та Жордан Барделла
Найвища явка з 1978 року й перше місце союзу ультраправих з правими: як у Франції пройшов перший тур дострокових парламентських виборів
21:30
Ексклюзив
Іран
Вибори без вибору: сходознавець Якубович аналізує кандидатів у президенти Ірану
21:30
Огляд
пожежа у Фрязіно під Москвою
"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму, пожежа на складі боєприпасів у Воронезькій області й у Нижньому Новгороді: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:03
Зеленський
Зеленський назвав мету Путіна - "розчинити Україну в російському багні"
20:59
Ексклюзив
Україна ЄС
Шлях України до ЄС буде набагато коротший, ніж в інших країн, - Стефанішина
20:16
Ексклюзив
Докторка політичних наук, професорка та магістр психології Лідія Смола
Професорка Смола про сучасні виклики ЄС: міжетнічні конфлікти та загрози порівняно з доковідними часами
20:11
світло
Через спеку 1 липня графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї доби
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Байден vs Трамп: дебати – ще не політика
19:12
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
У РФ достатньо резервів, - військовий експерт Ступак пояснив, чому наслідків ударів по НПЗ ще не видно
18:41
Роберт Фіцо
В уряді Фіцо розповіли про стан здоров'я прем'єра й анонсували його швидке повернення до роботи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV