Ситуація катастрофічна, бізнес масово залишає Харківщину, - депутат облради Скорик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Економічна ситуація у Харкові суттєво змінилася у гіршу сторону. Точно можу вам сказати, що в області практично немає складських запасів жодних компаній. Всі компанії, які мали тут виробництво, більшість з них або релокувалася, або мають намір зробити релокацію, тому що неможливо працювати в таких умовах. Неможливо робити складські залишки, бо всі розуміють, якщо прилетить так, як по "Епіцентру", то це мільярдні збитки, тому бізнес просто не хоче ризикувати саме на цій території. Якщо від'їхати за 120 км від Харкова до Полтави, то туди вже КАБи та С-300 не долітають, там зовсім інше життя. Тому економічна ситуація у Харкові погіршується", - зауважив Олександр Скорик.

За його словами, банківська сфера практично не обслуговує бізнес, бо це так звана 100 кілометрова зона до лінії зіткнення, і немає можливості отримувати ні кредитні лінії, ні овердрафти, тобто нічого з того, що може підтримувати бізнес на інших територіях.

"Ситуація катастрофічна. Держава ніяким чином не бере участь у тому, щоб нам чимось допомогти. Бізнес масово покидає Харківщину. Це є факт, про який не хочуть говорити. Працювати у Харкові неможливо. А якщо говорити, що під час повітряної тривоги працівники мають перебувати в укритті, то у травні з 30 діб було 20 в режимі повітряної тривоги. І всі розуміють, що за 20 діб повітряної тривоги жоден бізнес, виконуючи всі правила безпеки, не зможе працювати, тому ситуація критична", - резюмував депутат Харківської обласної ради.