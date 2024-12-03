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Ексклюзив

Ситуація погіршується не тільки на Курахівському, а й на Покровському напрямку, - авіаексперт Романенко

Марина Клюєва
3 грудня, 2024 вiвторок
22:35
Війна з Росією ЗСУ

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко розповів про ситуацію на фронті: ворог атакує на різних напрямках

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В районі Куп’янська, Куп’янська Вузлового дуже добре, що з цих двох ділянок плацдармів, які вдалося до того захопити росіянам, одну відбили повністю і там тиснуть на іншу. Це важливо, тому що, якщо подивитись на цей Куп’янський напрямок, Харківщину, то там сформувалося два угруповання. Північне - це Куп’янськ, Куп’янськ Вузловий, навколо яких відбуваються ці події (Сили оборони звільнили Новомлинськ Куп’янського району, - ред.) А південніше ми бачимо, що ворог намагається напівоточити, дотиснути до річки, і вони штурмують в районі Борової для того, щоб замкнути і сформувати таким чином південне угруповання з подальшими відповідними діями. Наші оборонці руйнують такого роду плани і бої продовжуються, інтенсивність яких зростає", - сказав він. 

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Ігор Романенко також зазначив, що ворог із різних боків атакує Часів Яр. 

"Ворог атакує по фронту в першу чергу не тільки з району Калинівки на півночі, Іванське - на півдні, а вже безпосередньо в мікрорайонах відомих: Новий, Жовтневий по місту. І ситуація поки, скажімо, утримується ще за рахунок того, що на півдні від Часового Яру наші оборонці тримаються в районі Авдіївки. В Торецьку йдуть бої безпосередньо в місті, є велика загроза, вона зберігається. По Кураховому: ворог зайшов і йдуть бої за центр міста, і ситуація на півдні від Курахового, там є наше вклинення, яке було більш глибоке, воно зменшується. І війська продовжують ведення досить складних у вигляді ар’єргардних боїв. Тобто наносять ураження ворожому озброєнню, техніці, живій силі і намагаються поступово відходити, не втрачаючи багато військ", - зазначив генерал. 

За його словами, ситуація погіршується й на Покровському напрямку.

"В цілому ситуація погіршується не тільки безпосередньо по Кураховому, а й по Покровську. Тобто ми з вами обговорювали вже в етері колись відносно того, що ворогу не вдалося там більше двох місяців тому по фронту було захопити Покровськ. Тому вони перегрупувалися і поступово з півдня продовжують цей наступ, захопивши Вугледар, тепер бої йдуть у районі Курахового. Але основна ціль в цьому регіоні - це є безпосередньо Покровськ і на цьому напрямку теж ведуться інтенсивні бої", - розповів Ігор Романенко.

  • 3 грудня повідомлялося, що російський ворог намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Сили оборони витіснили окупантів.

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Курахове
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